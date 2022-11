Umstrittene Aussagen über den Iran Klinsmann in der Kritik – Rücktritt gefordert

Was war passiert? Klinsmann, am Samstag Augenzeuge beim französischen WM-Sieg über Dänemark, hatte in seiner Rolle als Experte der BBC Aussagen über die iranische Mannschaft getroffen, die beim Team von Queiroz nach dem 2:0 gegen Wales empört aufgenommen wurden. Zudem stellte der ehemalige Nationalspieler und Weltmeister von 1990 die Qualitäten von Queiroz in Frage.