Brennende Autos Krawalle in Brüssel nach Belgiens Pleite gegen Marokko

Nach der bitteren WM-Pleite der belgischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Marokko ist es in der Hauptstadt Brüssel zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen. Polizeiangaben zufolge verwüsteten „einige Dutzend Personen“ am Sonntagnachmittag rund um das 0:2 (0:0) der Roten Teufel in Katar Teile der Innenstadt und attackierten die Sicherheitskräfte. Auch Autos brannten. Auf Videos ist zu sehen, wie einige der Täter Marokko-Fahnen umgebunden haben.