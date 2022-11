Tischtennis-Regionalliga Versöhnlicher Abschluss der Hinrunde für die TG Neuss

„Insgesamt war es ein sehr konfuses Spiel. Wir sind froh, dass wir am Ende die zwei Punkte geholt haben“, sagte TG-Kapitän Tom Heiße, der ausdrücklich sein unteres Paarkreuz lobte. Matchwinner war Markus Knoben, der an drei Zählern beteiligt war und im Einzel und Doppel unbesiegt blieb. Er gewann zunächst das Eingangsdoppel an der Seite von Julian Röttgen nach 0:2-Satzrückstand, war dann im Einzel zunächst gegen Andrej Bondarev (3:2 nach 1:2-Rückstand) erfolgreich und sicherte im letzten Spiel gegen Felix Schubert (3:0) den 6:4-Gesamterfolg seines Teams. Julian Röttgen steuerte im Einzel mit seinem 3:0-Sieg gegen Schubert einen Punkt hinzu. Deutlich schwerer hatten es Tom Heiße und Jochen Lang im Spitzenpaarkreuz. Zunächst lief im Doppel gegen Timo Freund und Felix Schubert gar nichts zusammen. Im ersten Einzel lief es für Heiße auch nicht rund. Er kämpfte sich gegen Timo Freund zwar in den Entscheidungssatz, verlor diesen jedoch mit 1:11. Jochen Lang gewann am Nachbartisch deutlich und hielt so die Neusser im Spiel, die danach mit drei weiteren Siegen und einer 5:2-Führung das Geschehen dominierten. So konnte Heiße sein zweites Einzel gegen Marius Henninger nach 1:2-Rückstand noch mit 11:8 im fünften Durchgang für sich entscheiden. Durch die Niederlagen von Jochen Lang (2:3 gegen Freund) und Julian Röttgen (2:3 gegen Bondarev) wurde es aber noch einmal spannend, ehe Markus Knoben dann für die Erlösung sorgte.