Auch Siebert für Deutschland im Einsatz So laufen die Länderspiele von Fortunas Bunk und Co.

Deutschlands U20 – Für Jamil Siebert, der zurzeit an den Drittligisten Viktoria Köln verliehen ist, standen zwei Spiele mit Deutschlands U20 in der sogenannten Elite League an. Dabei gab es am vergangenen Samstag, 19. November, einen 2:1-Sieg gegen die Auswahl Norwegens. Drei Tage später musste sich das Team von Trainer Hannes Wolf mit 0:1 gegen Portugal geschlagen geben.