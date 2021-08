Saisonstart in Italien : Von EM-Hype keine Spur – Ausverkauf in der Serie A

Rom Italiens Fußballer haben mit ihrem EM-Triumph begeistert. Doch vor dem Saisonstart droht der heimischen Liga der Ausverkauf ihrer Stars.

Aber nicht nur wegen des Torhüters droht der einst heiß begehrten Serie A vor dem Start ihrer 90. Spielzeit am Samstag der Ausverkauf der Stars. Neben Donnarumma hatte sich Inter Mailands Achraf Hakimi schon Anfang Juli für 60 Millionen Euro in die französische Hauptstadt verabschiedet. Hakimis bisheriger Teamkollege Romelu Lukaku verließ den italienischen Meister für fast das Doppelte in Richtung Champions-League-Sieger FC Chelsea .

Während die Nationalmannschaft unter Trainer Roberto Mancini in diesem Sommer mit erfolgreichem und mitreißendem Fußball Europa verzückte, verliert die Liga sportlich und finanziell immer mehr den Anschluss zur europäischen Spitze. Als Ersatz für Tormaschine Lukaku kaufte Inter nicht etwa groß ein, sondern begnügte sich bislang mit der ablösefreien Verpflichtung des 35-jährigen Edin Dzeko von der AS Rom .

Prominente Wechsel innerhalb der Liga gab es - allerdings ähnlich wie in Deutschland - vor allem auf der Trainerbank: Lazio Roms Simone Inzaghi übernahm für Conte bei Inter, den freien Stuhl in der Hauptstadt besetzt nun Maurizio Sarri. Bei Juventus Turin beerbte der einstige Meistertrainer Massimo Allegri den glücklosen Andrea Pirlo. Außerdem heuerte Jose Mourinho bei der AS Rom an.