Entsetzen in der Serie A Eklat durch Hitler-Sticker vorm Rom-Derby

Im Derby (Samstag, 18.00 Uhr/DAZN) muss für das Team um Ex-BVB-Stürmer Ciro Immobile ein Sieg her. Nur drei Punkte können Lazio in Schlagdistanz zum internationalen Geschäft halten. Die Roma kämpft hingegen um den Anschluss an die Champions-League-Plätze.