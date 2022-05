Floorball : DJK Holzbüttgen gewinnt auch beim Tabellenführer

Kaarst Die personell arg dezimierten Gäste geraten in Weißenfels mit 3:5 ins Hintertreffen gleichen aus und gewinnen durch einen Treffer von Jannik Heinen in der Verlängerung.

(sit) Die DJK Holzbüttgen bleibt in der Floorball-Bundesliga aktuell das Maß der Dinge. Am vorletzten Spieltag der regulären Saison verlängerte der Tabellenzweite im Topduell mit Spitzenreiter UHC Sparkasse Weißenfels durch den in der Verlängerung erstrittenen 6:5-Erfolg (2:0, 1:2, 3:3, 1:0) seine beachtliche Serie auf zwölf Siege in Folge. Damit reicht am Samstag (18 Uhr) in heimischer Stadtparkhalle gegen Kaufering schon ein Unentschieden nach 60 Spielminuten, um im Fernduell mit dem jetzt zwei Zähler schlechteren Verfolger ETV Piranhhas Hamburg Rang zwei abzusichern.

Der Trip nach Sachsen-Anhalt geriet für die Jungs von Trainer Tim Hidskes allerdings zu einem Kraftakt, standen doch gerade einmal elf Feldspieler zur Verfügung. Trotzdem gelang den Gästen der bessere Start, Jannik Heinen brachte sie mit einem frühen Doppelschlag (3./4.) mit 2:0 in Führung. Im zweiten Abschnitt glich der Rekordmeister und amtierende Pokalsieger (5:3 im Finale gegen Holzbüttgen), der selber mit einer beeindruckenden Serie von acht Siegen in Folge ins Match gegangen war, durch einen Doppelpack von Max Blanke aus. Doch die DJK konterte mit Eemeli Pelamo zum 3:2. Und wieder gelang Weißenfels durch Treffer von Max Blanke der Ausgleich. Und nicht durch das: Die dezimierten Gäste, bei den selbst der für einen Einsatz gar nicht vorgesehene Nationalspieler Nils Hofferbert nun in die zweite Reihe rückte, mussten weitere Treffer von Jonas Hoffmann und Niko Metsänranta zum 3:5-Rückstand schlucken. In Überzahl verkürzte Jesse Turka auf 4:5 und nur 35 Sekunden später schickte Niklas Stammen die Partie mit seinem Tor zum 5:5 in die Verlängerung. Die lief schon 4:39 Minuten, als Jannik Heinen mit seinem dritten Streich zum 6:5 einnetzte und der DJK wie schon am vorangegangenen Wochenende in Schriesheim (6:5) den Auswärtssieg bescherte. Den adelte Kapitän Maximilian Spöhle mit den Worten: „Wir haben das Spiel wegen unserer Mentalität und unserem Kampfgeist gewonnen.“ Damit haben die Kaarster in der Liga beide Vergleiche mit Weißenfels für sich entschieden.