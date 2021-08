Spekulationen über Juventus-Abschied : Genervter Ronaldo bricht sein Schweigen

Turin Cristiano Ronaldo ist genervt von den Gerüchten über einen möglichen Abschied von Juventus Turin. Immer wieder wird der Portugiese mit anderen Top-Klubs in Verbidung gebracht. Nun hat er sich selbst zu Wort gemeldet und die Berichterstattung kritisiert, seine Zukunft aber offen gelassen.

Ronaldo war in den vergangenen Wochen mehrfach von mehreren Zeitungen mit unterschiedlichen Spitzenvereinen in Europa in Verbindung gebracht worden. Weil der 36-Jährige in Turin nach drei vergeblichen Anläufen zum Gewinn der Champions League ein Jahr vor Ablauf seines Vertrages unzufrieden sein soll, kursierten neben Gerüchten über einen Wechsel etwa zu Paris St. Germain oder zu seinem Heimatverein Sporting Lissabon auch Spekulationen über eine Rückkehr zum spanischen Rekordtitelgewinner Real Madrid . Erst am Dienstag berichtete der „Corriere dello Sport“ außerdem, dass Ronaldos Berater Jorge Mendes den früheren Weltfußballer beim englischen Champion Manchester City angeboten haben soll.

Besonders die wiederholten Veröffentlichungen über ein Real-Comeback ärgern Ronaldo, der mit den Königlichen viermal in Europas Königsklasse triumphiert und zwei Meistertitel gewonnen hatte, offenbar sehr. „Meine Geschichte bei Real ist geschrieben - in Worten und Zahlen, in Trophäen und Titeln, in Rekorden und Schlagzeilen, im Bernabeu-Museum und im Bewusstsein der Fans“, schrieb der Ex-Europameister. Zumal auch Real-Coach Carlos Ancelotti zuletzt in den sozialen Netzwerken alle Ronaldo-Gerüchte dementierte: „Ich habe nie erwogen, ihn zu verpflichten. Wir schauen nach vorne“, schrieb der italienische Coach am Dienstag.