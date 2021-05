Trainerwechsel : Inzaghi verlässt Lazio - Conte-Nachfolger bei Inter?

Rom Trainer Simone Inzaghi wird den italienischen Fußball-Erstligisten Lazio Rom verlassen und steht offenbar vor einem Engagement bei Meister Inter Mailand, der den Nachfolger von Antonio Conte sucht.

Den Abschied des 45-jährigen Inzaghi aus der Hauptstadt deutete Lazio in einem am Donnerstagabend veröffentlichten Statement an, erwähnte Inzaghi dort aber nicht namentlich.