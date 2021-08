Abschied vom Herzensverein : Wenn Fußballgötter gehen

Düsseldorf Lionel Messi wird den FC Barcelona verlassen. Für viele Fans der Katalanen ist es eine harter Schlag. Der Argentinier ist für sie eine Art Gottheit. Doch Messi wäre nicht der erste, der seinen Herzensklub verlässt. Wir haben eine Auswahl zusammengestellt.

Die Zeichen zwischen dem FC Barcelona und seinem Superstar Lionel Messi stehen auf Trennung. Nach 21 Jahren wird die Ehe geschieden werden, Messi bekommt trotz Einigung aufgrund von Auflagen der Liga keinen neuen Vertrag bekommen. Wo seine Zukunft liegt, ist offen.

Und auch wenn ein Wechsel des Argentiniers schwer zu verdauen sein dürfte - die Barca-Fans dürfen sich zumindest mit einem Fakt trösten: Messi ist nicht der Erste, der seinen Herzensverein verlässt. Und er wird auch nicht der Letzte bleiben. Wir haben eine illustre Auswahl zusammengestellt.

Andrés Iniesta (FC Barcelona)

Beginnen wir direkt mit dem FC Barcelona. Auch dort gab es bereits einige tränenreiche Abschiede von Klub-Legenden. Beispielsweise von Andrés Iniesta, der sich 2018 dazu entschied, seine Karriere in Japan ausklingen zu lassen. Im ersten Jahr spielte der Spanier dann sogar mit einer Kölner Legende zusammen: Lukas Podolski war sein Mitspieler in Fernost.

Xavi (FC Barcelona)

Wenn man vor zehn Jahren drei Spieler aufzählen hätte müssen, die den FC Barcelona par excellence verkörpern, wäre die Wahl höchstwahrscheinlich auf Messi, Iniesta und eben Xavi gefallen. Der Mittelfeld-Regisseur prägte eine Ära bei den Katalanen. Auch er entschied sich aber dazu, seine Karriere nicht in Spanien zu beenden. Xavi wechselte 2015 nach Katar zu Al-Saad und beendete dort im vergangenen Jahr seine akive Spieler-Laufbahn. Mittlerweile ist er dort als Trainer tätig.

Gianluigi Buffon (Juventus Turin)

Keiner verbindet einen Spieler so sehr mit der Alten Dame wie den ehemaligen Welttorhüter. 2001 wechselte Buffon für eine damals wahnwitzige Ablöse von 53 Millionen Euro von Parma nach Turin. Im Laufe der Jahre stellte sich heraus: Er war jeden Cent wert. Buffon blieb 17 Jahre, ehe er sich 2018 dazu entschloss, nach Paris zu wechseln. Doch Buffon und Juve - das geht nicht ohneeinander. Und so kehrte der verlorene Sohn nur ein Jahr später wieder nach Italien zurück. Mittlerweile ist Buffon 42 Jahre alt. An ein Karriereende ist aber noch nicht zu denken.

Franz Beckenbauer (FC Bayern München)

Beim deutschen Kaiser gehen einem die Superlative aus. Beckenbauer hat nahezu alles gewonnen, was man gewinnen kann. Und das zuvorderst mit dem FC Bayern, seinem Jugendklub. Dennoch entschied er sich, 1977 den Sprung über den großen Teich in Richtung USA zu wagen. Bei den New York Cosmos sorgte Beckenbauer für eine wahre Euphoriewelle im Land. Zum deutschen Rekordmeister kehrte er erst nach seiner Spielerkarriere zurück.

Bastian Schweinsteiger (FC Bayern München)

Auch bei Schweinsteiger hätte man sich einen Abschied aus München nie so richtig vorstellen können. 2017 wurde es dann aber ernst, der Weltmeister von 2014 wollte sich noch einmal in England beweisen. Und so kehrte er den Bayern den Rücken und wechselte zu Manchester United. Insgesamt 500 Pflichtspiele absolvierte „Schweini“ für die Bayern.

Steven Gerrard (FC Liverpool)

Keiner verkörpert den FC Liverpool so sehr wie Gerrard. Dennoch entschied er sich 2015 zu einem Wechsel in die USA. Bei den Los Angeles Galaxy beendete er 2017 seine Karriere. Mittlerweile ist er als Trainer bei den Glasgow Rangers tätig.

Petr Cech (FC Chelsea)

Der Jahrhundert-Torwart des FC Chelsea. Mit ihm wurden die Londoner mehrfach englischer Meister und gewannen 2012 in München die Champions League. 2015 ging er einen ungewöhnlichen Schritt und wechselte zum Stadtrivalen Arsenal. Dort beendete er auch vier Jahre später seine Karriere. Dennoch wird er immer in den Herzen der Chelsea-Fans bleiben.

Iker Casillas (Real Madrid)

Natürlich darf auch Casillas in dieser Auwahl nicht fehlen. Der Weltmeister von 2010 wechselte 2015 zum FC Porto. Zuvor hatte er insgesamt 725 Pflichtspiele für Real Madrid absolviert. Nach Ablauf der vergangenen Saison verkündete der 39-Jährige sein Karriereende.

Raúl (Real Madrid)