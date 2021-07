Trotz Spielverbot : Dänen-Star Eriksen kehrt laut Bericht nächste Woche nach Mailand zurück

Mailand Christian Eriksen wird nach Italien zurückkehren, obwohl er dort mit seinem Defibrillator nicht spielen dürfte. Deshalb will er sich in Mailand noch einmal genau untersuchen lassen.

Der dänische Fußball-Nationalspieler Christian Eriksen soll Medieninformationen zufolge in der kommenden Woche nach Mailand zurückkehren, um sich dort weiteren medizinischen Tests zu unterziehen. Wie der britische Sender Sky Sports am Donnerstag berichtete, gehe es nicht nur darum, ob der Inter-Profi wieder auf Hochleistungsniveau trainieren und spielen könne, sondern auch darum, ob er in Zukunft ohne den implantierten Defibrillator auskommen könnte.