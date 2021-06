Möglicher Ersatz für Eriksen : „Werde zu Inter gehen“ - Calhanoglu bestätigt Wechsel

Update Mailand Inter Mailand hat schnell einen Ersatz für Christian Eriksen gefunden, der nach seinem Zusammenbruch und seiner Operation am Herzen erst einmal ausfallen wird. Sein Nachfolger wird ein ehemaliger Bundesliga-Spieler.

„Ich habe eine Einigung mit Inter erzielt. Ich werde zu Inter gehen“, sagte Calhanoglu und kündigte seine Unterschrift unter seinen neuen Vertrag bei Inter nach Abschluss des obligatorischen Medizinchecks für Dienstag an. Pikant daran: Der türkische Nationalspieler Calhanoglu spielte zuletzt vier Jahre für Inters Lokalrivalen AC Mailand , sein Vertrag dort läuft am Ende dieses Monats aus.

Calhanoglu wurde in Mannheim geboren und spielte in der Fußball-Bundesliga für den Hamburger SV und Bayer Leverkusen. Die Europameisterschaft war eine Enttäuschung für ihn. Mit der türkischen Nationalmannschaft schied er am Sonntagabend nach der dritten Niederlage im dritten Vorrunden-Spiel gegen die Schweiz aus.