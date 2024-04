„Charta der Pflichten“ Italiens Sportminister für Verhaltenskodex gegen Rassismus

Auch in der obersten italienischen Liga, der Serie A, kam es in dieser Saison wieder zu rassistischen Vorfällen. Vor dem Hauptstadt-Derby zwischen AS Rom und Lazio Rom an diesem Samstag kursieren derzeit auch Flugblätter, die einen Häftling in KZ-Kleidung zwischen den beiden faschistischen Diktatoren Adolf Hitler und Benito Mussolini zeigen. Vor allem Lazio-Anhänger fielen in den vergangenen Jahren immer wieder durch rechtsextreme Gesten, Slogans und Gesänge auf.