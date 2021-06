Nachfolger von Conte : Simone Inzaghi neuer Trainer bei Inter Mailand

Mailand Der italienische Meister Inter Mailand hat einen neuen Trainer gefunden. Nachfolger des zurückgetretenen Antonio Conte bei den Nerazzurri wird Simone Inzaghi, der in den vergangenen fünf Jahren den Ligarivalen Lazio Rom betreut hatte.

Nach der Trennung von Meistertrainer Antonio Conte hat der italienische Erstligist Inter Mailand Simone Inzaghi als Nachfolger bekanntgegeben. Inzaghi habe einen Zweijahresvertrag unterschrieben, teilte der Club am Donnerstag in Mailand mit. Der 45-Jährige war zuvor Coach bei Lazio Rom. Kurz vor der anstehenden Vertragsverlängerung dort hatte er jedoch nicht unterschrieben, wie die „Gazzetta dello Sport“ in der vergangenen Woche berichtet hatte. Bei Lazios Club-Chef Claudio Lotito sorgte das demnach für Empörung.