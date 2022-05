Sorge um Araujo : 3:1 gegen Vigo – Barca festigt Rang zwei

Barcelona Der FC Barcelona ist drauf und dran, die Vizemeisterschaft in der spanischen La Liga zu sichern. Nach dem 3:1-Heimerfolg gegen Celta Vigo fehlt den Katalanen dafür nur noch ein Sieg. Mann des Abends im Camp Nou war derweil ein Ex-Dortmunder.

Dank Doppelpacker Pierre-Emerick Aubameyang hat der FC Barcelona den zweiten Tabellenplatz in der spanischen Fußball-Meisterschaft hinter dem Erzrivalen Real Madrid gefestigt. Der frühere Dortmunder traf in La Liga am 36. Spieltag beim 3:1 (2:0) gegen Celta Vigo kurz vor (41.) und kurz nach der Pause (48.). Den dritten Treffer für Barca markierte Memphis Depay (30.).