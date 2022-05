Erster Wettkampf in Gladbeck : Ratinger Triathleten starten erfolgreich

Das Ratinger Frauen-Team, das in der NRW-Liga startet: Andrea Claßen (v.l.), Joana Wolff, Anna Heidrich und Lena Böger. Foto: TTR08

Ratingen Tagessiege beim 33. ELE-Triathlonholten Daniel Scheffkes und Jan Ortjohann. Die Frauenmannschaft erkämpfte den zehnten Platz im Team-Sprint der NRW-Liga.

Zum mittlerweile 33. Mal markierte der ELE-Triathlon in Gladbeck den Saisonauftakt für die Ausdauerdreikämpfer aus Nordrhein-Westfalen. Auch das Triathlon Team Ratingen 08 war mit einer großen Delegation dabei und kehrte mit einigen guten Resultaten zurück. Hervorzuheben sind der Tagessieg von Daniel Scheffkes über eine Kurzdistanz und der Erfolg von Jan Ortjohann im Junioren-Sprintrennen des Nachwuchscups. Erstmals trafen auch die Liga-Mannschaften aufeinander. In der NRW-Liga erreichte das Damen-Team des TTR Rang zehn.

„Das war ein erfreulicher Einstand in das Triathlonjahr 2022“, war Georg Mantyk glücklich über den Start in eine „hoffentlich wieder normale Saison“. Der Cheftrainer des TTR berichtete schmunzelnd: „Man hat dem einen oder der anderen angemerkt, dass Gladbeck für viele unserer Athletinnen und Athleten der erste Wettkampf seit zwei Jahren war. Vor allem in der Wechselzone waren einige sehr nervös.“

Zusammen mit den Ratinger Betreuern beobachtete Matyk die Rennen im Nachwuchscup des Nordrhein-Westfälischen Triathlonverbandes (NRWTV), in der NRW-Liga der Frauen sowie in den Individualwettbewerben über eine Kurzdistanz (800 Meter Schwimmen, 38,5 Kilometer Radfahren, 10 Kilometer Laufen) und eine Sprintdistanz (400 Meter, 20 Kilometer, 5 Kilometer).

Die Ratinger Triathleten freuten sich über Rang eins und zwei bei den männlichen Junioren. Jan Ortjohann siegte nach 1:03:49 Stunden vor Teamkollege Jan Baumgarten (1:04:42 Stunden). Bei den Juniorinnen stand Helene Bergmann den beiden kaum nach und beendete ihren Wettkampf nach 1:16:54 Stunden ebenfalls auf dem Silberrang. Mit seinem Sieg kommt Ortjohann der Teilnahme an der Junioren-DM sehr nahe.

Gut in Form präsentierten sich mit fünf weiteren Top Ten-Rängen auch die A-Jugendlichen und A-Schüler Nick Frohnert. Sophie Reiber (6. in 1:20:47 Stunden), Marie Louisa Deppmeyer (8. in 1:27:57 Stunden), Mats Blankertz (8. in 1:11:45 Stunden), Jonah Rühlemann (9. in 1:12:38 Stunden), Nico Rogmann (16. in 1:20:53 Stunden) sowie Nick Frohnert, der nach 43:25 Minuten als Neunter 400 Meter geschwommen, neun Kilometer geradelt und 2500 Meter gelaufen war, fuhren stolz und zufrieden wieder gen Ratingen.

Anna Heidrich, Andrea Claßen, Joana Wolff und Lena Böger vertraten die TTR-Farben in der NRW-Liga, wo ein Team-Sprint auf dem Programm stand. Nach einem ordentlichen Rennen stand für das Quartett am Ende Rang zehn in der Ergebnisliste. Heidrich, Claßen und Wolff absolvierten dabei ihren Wettkampftag knapp 80 Minuten lang Seite an Seite und liefen nach 1:17:55 Stunden beziehungsweise 1:17:58 Stunden (Wolff) ins Ziel. Nachdem Lena Böger, die mit Problemen auf der Radstrecke zu kämpfen hatte und abreißen lassen musste, in 1:23:42 Stunden ihren Sporttag beendet hatte, freuten sich die vier über Platz zehn im Liga-Ranking. „Das war ein gelungener Auftakt“, befand Mantyk. „Alle vier haben ihre Trainingsleistungen ins Rennen übertragen können und sich gut präsentiert“, erklärte der Cheftrainer.

Top-Starter des TTR in den Einzelrennen war Daniel Scheffkes, der seine Altersklasse M25 in der Kurzdistanz nach 1:58:55 Stunden gewann. Basis war die schnellste Schwimmzeit des Tages. Nach 11:59 Minuten entstieg Scheffkes dem Gladbecker Freibad als erster Starter und brachte diese Ausgangsposition über die Ziellinie. Ebenfalls auf das Podium durfte Regina Berekoven in der W50. 2:26.29 Stunden bedeuteten Rang drei. Ehemann Martin (2:23:49 Stunden, Rang neun) und Lars Terörde (2:17:52 Stunden, Rang sieben) kamen in der M50 unter die ersten zehn. Marc Trebeck wurde in der M45 Elfter nach 2:27:24 Stunden.

(RP)