Budberg II steigt in die Fußball-A-Liga auf : „Wollen noch die 100-Tore-Marke erreichen“

Budberg II steigt in die Fußball-A-Liga auf

Interview Rheinberg Daniel Kühn hat den SV Budberg II vorzeitig zurück in die Fußball-Kreisliga A geführt. Die Mannschaft feierte den Aufstieg bis in die Morgenstunden. Der 39-jährige Trainer hält Ausschau nach Verstärkungen.

Die B-Liga-Fußballer des SV Budberg II haben ausgerechnet beim ärgsten Verfolger, dem Büdericher SV, mit einem 3:2-Erfolg die Meisterschaft klargemacht. Zwei Spieltage vor Schluss ist das Team von Daniel Kühn (39) in der Gruppe 1 nicht mehr von Tabellenplatz eins zu verdrängen. 2019 war die „Reserve“ des SVB aus der Kreisliga A abgestiegen. Die Spieler feierten den Aufstieg bis in die frühen Morgenstunden.

Daniel Kühn Nachdem die Biervorräte in Büderich leer waren, ging‘s auf unserer Anlage weiter. Die letzten Spieler haben wohl bis Montagmorgen circa 5 Uhr gefeiert.

Kühn Absolut, wenn man sich alleine den Verlauf der Saison anschaut. Die Mannschaft ist mit der notwendigen Ernsthaftigkeit an die Sache rangegangen und hat sich von Rückschlägen nicht aus der Ruhe bringen lassen. In der Rückrunde waren wir stabiler als vor der Winterpause und haben uns in einen Flow gespielt.