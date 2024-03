Real-Coach im Visier der Staatsanwaltschaft Ancelotti droht lange Haftstrafe wegen Steuerbetrugs

„Obwohl er selbst erklärt hat, in Spanien steuerlich ansässig zu sein, und angegeben hat, dass sein Wohnsitz in Madrid ist, hat er in seinen Steuererklärungen nur die von Real Madrid erhaltenen persönlichen Vergütungen angegeben“, so die Behörde in einer Erklärung. Sie wirft Ancelotti vor, ein „verwirrendes“ System von Briefkastenfirmen eingerichtet zu haben, um die zusätzlichen Einkünfte zu verbergen. Im vergangenen Jahr hatte ein Gericht erstmals angeordnet, dass sich Ancelotti vor Gericht verantworten muss, ein Termin wurde aber noch nicht festgelegt.