„Einer der besten der Welt“ : Barca-Trainer Xavi schwärmt von ter Stegen

San Sebastián Trainer Xavi vom FC Barcelona hat Marc-Andre ter Stegen in höchsten Tönen gelobt. Für den 42-Jährigen gehört der deutsche Torhüter zu den besten der Welt und ist „ungemein wichtig“ für die Katalanen.

Der Trainer des FC Barcelona , Xavi Hernández, hat Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen in den höchsten Tönen gelobt. Nach dem mühsamen 1:0-Auswärtssieg gegen Real Sociedad San Sebastián am Donnerstagabend sagte Xavi vor Journalisten, ter Stegen gebe der Mannschaft ein großes Gefühl der Sicherheit. „Er ist ein Torwart, der mich begeistert. Für mich ist er einer der besten der Welt“, betonte der Trainer.

Ter Stegen hatte mit zwei Glanzparaden in der zweiten Spielhälfte dafür gesorgt, dass die Katalanen ihre durch den Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyangin der elften Spielminute erzielte Führung bis zum Schluss halten konnten. „Klar kann er auch mal Schwächephasen haben, aber heute hat er uns so wie in vielen anderen Spielen zuvor Punkte gesichert“, sagte der Trainer. „Für mich ist Marc ungemein wichtig. Ich kenne ihn gut, seit wir zusammen spielten, er hat sehr viel Persönlichkeit, er ist eine Führungsfigur“, lobte Xavi. Ter Stegen sei „ungemein wichtig“ für den FC Barcelona.