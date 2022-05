Fußball-Kreisliga A : Turbulentes Rheinberger Derby mit sechs Treffern

Kreis Beim 3:3 zwischen Concordia Rheinberg und dem SV Millingen flogen zwei Spieler vom Feld. Auf dem Platz in Borth fielen 13 Treffer. Der TuS schöpft nach dem 8:5 über Asterlagen neue Hoffnung im Abstiegskampf.

Doch die Gäste schlugen zurück. Steven Schön schaltete nach einem zu kurzen Rückpass auf Torhüter Alexander Furthmann gedankenschnell und stellte den Anschluss her (75.). In der letzten Minute traf Simon Lau mit seinem schwächeren linken Fuß per Sonntagsschuss zum 3:3 in den Winkel. Weil Böttcher danach von Jonas Furthmann nur durch eine Notbremse zu stoppen war, sah der Rheinberger glatt Rot. Niklas Noll erzielte sogar noch das 4:3, wurde aber aus dem passiven Abseits zurückgepfiffen und sah wegen Meckerns die Ampelkarte. „Der Schiedsrichter hat einen unglücklichen Tag erwischt“, sagte Dietrich.