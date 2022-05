Tischtennis : BW Grevenbroich und Holzbüttgen zittern weiter

Rhein-Kreis Die Schlossstädter landen in ihrer Relegationsgruppe zum Verbleib in der NRW-Liga nur auf dem zweiten Platz. Klare Niederlage für Holzbüttgen II.

Die Grevenbroicher landeten in ihrer Relegationsgruppe zum Verbleib in der NRW-Liga auf dem zweiten Platz. Um den Klassenerhalt schon an diesem Wochenende perfekt zu machen, hätte es aber Rang eins sein müssen. Das verhinderte der gastgebende Club TT-Team Bochum, gegen den die Schloss-Städter eine 7:9-Niederlage hinnehmen mussten. Nach zwei gewonnenen Doppeln (Pigerl/Oberließen und Kasper/Heinrich) sorgte Janos Pigerl mit seinem Sieg gegen Peter Treulieb noch für die 3:1-Führung, ehe die Gastgeber immer stärker wurden und vier Einzel in Folge gewannen. Die weiteren Siege von Frank Picken, Christian Kaltchev, Ken Julian Oberließen und Heinrich Walter waren am Ende zu wenig. Durch den anschließenden 9:2-Erfolg die TTG Langenfeld wahrten die Blau-Weißen aber die Chance, sich im zweiten Anlauf in zwei Wochen mit einem Sieg im Entscheidungsspiel gegen den Tabellenzweiten der anderen Relegationsgruppe doch noch den Klassenerhalt zu sichern. Die Punkte holten Pigerl/Oberließen, Kasper/Walter, Kaltchev (2), Pigerl (1), Oberließen (1), Holz (1), Picken (1), Walter (1). In der Relegation zum Verbleib in der Verbandsliga hat es auch die Zweitvertretung der DJK Holzbüttgen verpasst, sich den Ligaerhalt gleich im ersten Anlauf zu sichern. Gegen TuRa Oberdrees II mussten die Kaarster eine deftige 1:9-Niederlage hinnehmen. Lediglich das Doppel Jarne Weinitschke/Henrik Cobbers (3:1 gegen Andreas Kuball/Tom Maiworm) holte einen Zähler für die Kaarster, die jetzt bereits darauf hoffen müssen, dass Teams zurückziehen. Denn selbst bei einem Sieg im weiteren Entscheidungsspiel in zwei Wochen wäre das DJK-Team nur der erste Anwärter auf einen Platz in der Verbandsliga. Einen Startplatz würde es erst dann geben, wenn eine andere Mannschaft zurückzieht.