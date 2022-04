35. Titel für die Königlichen : Real Madrid feiert vorzeitig die spanische Meisterschaft

Update Madrid Real Madrid hat sich vier Spieltage vor dem Saisonende zum spanischen Fußball-Meister gekürt. Die Königlichen nutzten am Samstag den ersten Matchball in La Liga und bezwangen Espanyol Barcelona ohne Mühe mit 4:0 (2:0). Für Trainer Carlo Ancelotti war es zudem ein ganz besonderer Titelgewinn.

Meilenstein für Carlo Ancelotti: Der italienische Star-Coach hat Real Madrid zum 35. spanischen Fußball-Meistertitel geführt. Dadurch avancierte der 62-Jährige zum ersten Trainer, der in allen fünf europäischen Topligen eine Meisterschaft feierte. Der ehemalige Bayern-München-Trainer nutzte mit den Königlichen am Samstag den ersten Matchball in LaLiga und bezwang Espanyol Barcelona ohne Mühe mit 4:0 (2:0).

Zuvor hatte Ancelotti in Italien den AC Mailand (2004), in England den FC Chelsea (2010), in Frankreich Paris St. Germain (2013) und in der Bundesliga den FC Bayern (2017) zum Titel geführt. In seiner ersten Amtszeit in Madrid (2013 bis 2015) hatte er einen Meistertitel verpasst.