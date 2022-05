Profi-Stürmer von Celta Vigo : Mina zu vier Jahren Haft wegen sexuellem Missbrauch verurteilt

Almeria Ein Gericht in Spanien hat den Stürmer Santi Mina von Celta Vigo wegen sexuellen Missbrauchs zu vier Jahren Haft verurteilt. Der Verein nahm den Spieler schon aus dem Training.

Im spanischen Fußball sorgt eine Haftstrafe gegen Stürmer Santi Mina vom Erstligisten Celta Vigo für Aufsehen. Der 26-Jährige wurde wegen sexuellen Missbrauchs von einem Gericht in Almeria zu vier Jahren Gefängnis ohne Bewährung verurteilt, das wurde am Mittwoch bekannt. Mina, der in der laufenden Saison sieben Tore für Celta erzielte, hat noch die Möglichkeit, in Revision zu gehen.