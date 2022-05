Die halbe Liga muss um den Klassenerhalt zittern : So spannend ist der Abstiegskampf in der Kreisliga A

Die Reserve des SV Lürrip ist noch mitten im Abstiegskampf der Kreisliga A. Foto: Theo Titz

Fussball-Kreisliga Die Kreisliga A biegt in die heiße Phase: Rechnerisch können noch über die Hälfte der Teams absteigen. Wir blicken auf die Tabellensituationen und Restprogramme der gefährdeten Mannschaften. Eine Übersicht und Einschätzung der Lage.

Von Horst Höckendorf

Mit dem TuS Wickrath steht der Meister bereits fest, um den zweiten Aufstiegsplatz kämpfen der ASV Süchteln II, die Red Stars und Türkiyemspor. Deutlich offener und umfangreicher ist hingegen der Kampf um den Klassenerhalt, in den fünf Spieltage vor Schluss noch die halbe Liga involviert ist. Fünf Teams müssen am Ende abstiegen, mit der zurückgezogenen Mannschaft aus Wickrathhahn steht eines davon bereits fest. Bleiben also noch vier Abstiegsplätze – für die noch neun Teams infrage kommen. Wie sieht das Restprogramm der gefährdeten Teams aus?

9. Platz Viktoria Rheydt (34 Punkte): Mit acht Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz hat die Viktoria die beste Ausgangssituation, hat zugleich aber auch ein Spiel mehr absolviert als der Großteil der Konkurrenz. In den verbleibenden vier Partien müssen die Pongser dreimal auswärts antreten, unter anderem bei den Aufstiegsaspiranten ASV Süchteln II (Hinspiel 1:1) und den Red Stars (1:3), auf die Rheydt am letzten Spieltag trifft. In der letzten Heimpartie ist die Fortuna (0:1) zu Gast, bevor es am drittletzten Spieltag zu Welate Roj (3:0) geht, einem direkten Konkurrenten. Kein leichtes Programm, um die letzten nötigen Punkte zu holen. Am vorletzten Spieltag hat Rheydt spielfrei.

10. Platz SC Rheindahlen (33 Punkte): Der SCR hat ein vermeintlich leichtes Restprogramm – spielt aber zugleich mehrfach gegen direkte Konkurrenten, gegen die man in der Hinrunde jedoch gut aussah: Zunächst geht es nach Korschenbroich (2:1), dann kommt Venn (5:3), bevor es zu Türkiyemspor geht (1:2). Am vorletzten Spieltag kommt Geistenbeck (3:0), der Abschluss findet beim 1. FC Viersen II (3:3) statt. Rheindahlen hat es also selbst in der Hand. Sieben Punkte Vorsprung sollten als Polster reichen.

11. Platz 1. FC Viersen II (33 Punkte): Am vergangenen Wochenende gab es den ersten Dreier nach acht sieglosen Spielen in Serie. Dieser Erfolg soll die Viersener Reserve durch die restlichen Partien tragen: Nach dem Heimspiel gegen den Polizei SV (5:3) ist erst einmal spielfrei. Im Anschluss gastieren die Red Stars (2:2) am Hohen Busch. Am vorletzten Spieltag kommt mit dem SV Lürrip II (6:1) ein direkter Konkurrent. Die Partie in Rheindahlen (3:3) bildet den Saisonabschluss.

12. Polizei SV (29 Punkte): Mit nur drei Punkten Vorsprung auf den Abstiegsplatz beginnt ab Platz zwölf die gefährliche Zone – zumal der PSV bereits ein Spiel mehr als viele Konkurrenten in der Bilanz hat. Dadurch steht das Team von Erhan Kuralay in jedem Spiel unter Erfolgsdruck. Nach der Auswärtsbegegnung beim 1. FC Viersen II (3:5) empfängt der SV mit dem ASV Süchteln II (1:5) ein Spitzenteam, ehe es zur Fortuna (1:2) geht. Enden diese Partien wie in der Hinrunde, dürfte es eng werden für den PSV. Am vorletzten Spieltag steht vermutlich ein Abstiegsfinale im Platzderby gegen Welate Roj (6:0) an. Am letzten Spieltag muss man tatenlos zusehen, da man spielfrei hat.

13. VfB Korschenbroich (28 Punkte): Zuletzt zeigte die Formkurve mit fünf Siegen in den vergangenen acht Partien nach oben. Das dürfte Zuversicht für den Endspurt geben. Der VfB steht auf dem Papier vor lösbaren Aufgaben: Nach dem Gastspiel in Rheindahlen (1:2) stehen mit Hehn (1:1), Neersbroich (1:1) und Venn (2:3) drei Begegnungen gegen Teams an, für die es im Mittelfeld um nichts mehr geht. Das könnte ein Vorteil für den VfB sein. Die Saison endet mit einem Heimspiel gegen Türkiyemspor (0:4).

14. KFC Welate Roj (26 Punkte): Das Team von Mahad Dahir Yabal steht auf dem ersten Abstiegsrang, muss also dringend Punkte aufholen. Das Schlussprogramm erscheint lösbar – allerdings muss Roj dafür besser abschneiden als in der Hinrunde. Zunächst geht es gegen Fortuna (3:1), dann stehen Partien gegen Neersbroich (2:3) und Rheydt (0:3) an. Entscheidend dürfte die Partie am vorletzten Spieltag beim Polizei SV (0:6) sein. Am letzten Spieltag kommt Venn (0:2), für die es um nichts mehr geht. Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich, weshalb Welate Roj auch vor Lürrip II rangiert.

15. SV Lürrip II (26 Punkte): Auch Lürrip muss Punkte aufholen, das Restprogramm könnte kaum schwieriger ausfallen: Nach dem Auswärtsspiel in Venn (1:4) geht es gegen die Spitzenteams Türkiyemspor (2:3) und TuS Wickrath (1:3). Am vorletzten Spieltag steht die Auswärtspaarung beim 1. FC Viersen II (1:6) an, ehe es am letzten Spieltag gegen Süchtelns Reserve (1:4) geht, die dann womöglich noch um den Aufstieg spielt. Nach den Ergebnissen der Hinrunde muss Lürrip für den Klassenerhalt über sich hinauswachsen.

16. Victoria Mennrath II (24 Punkte): Vier Punkte beträgt der Rückstand für Mennrath. Und bei den kommenden Gegnern erscheint der Klassenerhalt kaum noch möglich. Nach dem Gastspiel bei Türkiyemspor (1:7) kommt der Meister aus Wickrath (0:2). Bessere Chancen könnte es im Derby gegen Geistenbeck geben (1:4), ehe mit dem ASV Süchteln II (3:9) das nächste Spitzenteam wartet. Am letzten Spieltag geht es gegen die Fortuna (5:2).