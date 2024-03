Eklat in Italien Erstliga-Trainer muss nach Kopfstoß gehen

Der italienische Fußball-Erstligist US Lecce hat sich nach einem Kopfstoß gegen einen gegnerischen Spieler von seinem Trainer Roberto D'Aversa getrennt. Der derzeitige Tabellen-Fünfzehnte der Serie A gab am Montag in einer knapp gehaltenen Erklärung bekannt, dass der 48-Jährige mit sofortiger Wirkung „von seinen Aufgaben entbunden“ sei. Zudem droht D'Aversa wegen des Skandals nun eine längere Sperre durch die Sportjustiz.