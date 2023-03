EM-Qualifikation England siegt in Italien mit Torrekord von Kane - Ronaldo mit Doppelpack

England feiert Rekordtorschütze Harry Kane, Portugal Rekordspieler Cristiano Ronaldo: Zum Start der EM-Qualifikation haben die Ausnahmespieler die Schlagzeilen bestimmt. Kane bescherte den Three Lions durch sein 54. Länderspieltor ein 2:1 (2:0) in Neapel gegen Italien und einen perfekten Start in Gruppe C. Ronaldo stieg mit seinem 197. Einsatz für Portugal zum internationalen Rekordspieler auf und traf beim 4:0 (1:0)-Pflichtsieg gegen Underdog Liechtenstein zweimal.