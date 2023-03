Klarer über seine Zukunft „Kann mir sehr gut vorstellen, meinen Vertrag bei Fortuna zu erfüllen“

„Wenn man sieht, in welchen Ligen die Konkurrenz spielt“, führt Klarer aus und beginnt den Satz neu: „Die spielen alle in den ersten Ligen, keiner in einer zweiten. Was nichts heißen muss, aber natürlich gibt es dann Unterschiede. Das fehlt dann noch ein bisschen. Aber wie gesagt: Ich habe mich riesig gefreut, dass ich auf Abruf dabei war.“ Klar ist aber auch, dass der Blondschopf das Ende der Fahnenstange damit keinesfalls erreicht hat – und natürlich weiter von seinem ersten Einsatz für die österreichische A-Elf träumt. „Ein Step fehlt jetzt noch“, sagt er. „Und ich werde hart daran arbeiten, dass es vielleicht mal für den 25-Mann-Kader reicht.“