Fußball-Oberliga St. Töniser Serie ist beim 1:2 gegen Schonnebeck gerissen

Trainer Bekim Kastrati war klar, dass es auch wieder Rückschläge geben würde. Das, was er von seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit sah, schmeckte dem 44-Jährigen aber überhaupt nicht. Vieles von dem, was den SC in den letzten Wochen auszeichnete, war wie weggeblasen. Die Gastgeber fanden bis zur Pause kaum ins Spiel, wirkten zerfahren und hinten immer wieder anfällig. Derart begünstigt kamen die Gäste zur frühen Führung durch Torjäger Calvin Küpper (10.). Zwar blieben die Gastgeber angesichts des Rückstands bemüht, irgendwie in die Partie zu finden, doch vieles blieb Stückwerk. Eine der wenigen guten Chancen besaß der freigespielte Luca Esposito, der aber aus spitzem Winkel an Gäste-Keeper Lukas Lingk scheiterte (20.). Kastrati brachte mit Nils Macvan für Hiroya Genda früh eine neue Kraft. Doch der Schuss ging zunächst nach hinten los, weil Artur Golubytskij nur eine Minute später das 0:2 erzielte (28.).