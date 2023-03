Einsatz in Düsseldorf So selbstironisch reagiert Fortuna auf HSV-Sondertrikot

Möglicherweise kann Fortuna so in der kommenden Woche ja beweisen, dass sie zumindest Spiele gewinnen kann, wenn nicht sie, sondern ihr Gegner in Sondertrikots antritt. Kurios übrigens: Ihre eigene schwarze Serie in besonderen Jerseys hätten die Düsseldorfer vor einem Jahr ausgerechnet gegen die Hamburger um ein Haar gebrochen. Hätte nicht HSV-Stürmer Robert Glatzel mit der letzten Aktion der Partie tief in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielt – sie hätten zum allerersten Mal bei einer Spielpremiere ihrer Sondertrikots, in diesem Falle vom Künstler Jacques Tilly entworfen, gewonnen.