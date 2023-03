Bei Tor-Festival in Rostock Mit diesem Stromberg-Spruch hat der Sky-Reporter viele Fortuna-Fans überrascht

Fortuna war am Sonntag beim FC Hansa Rostock in absoluter Torlaune. Fünf Treffer – in der Geschichte des Vereins ist dies seit 1895 erst 47 Mal gelungen. Und so war es auch nicht verwunderlich, dass Cheftrainer Daniel Thioune seiner Mannschaft attestierte, zumindest über 60 Minuten ein nahezu perfektes Spiel abgeliefert zu haben.