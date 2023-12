Auf einen Glühwein mit Alexander Jobst Gegen welchen Vorwurf sich Fortuna-Boss Jobst kategorisch wehrt

Alexander Jobst hat in seinem Leben schon viel erreicht. Er war bei Real Madrid, der Fifa. Über eine lange Zeit im Vorstand des FC Schalke 04. Er kennt also die Mechanismen der Branche nur zu gut. Ob er sich mit den Jahren verändert hat? Mit Sicherheit. In Düsseldorf hat er nicht weniger als eine Ticket-Revolution ins Leben gerufen. „Fortuna für alle“ hat dem Klub weltweit Aufmerksamkeit beschert.