Beim 5:2 in Rostock Diesen Anteil reklamiert Fortuna-Trainer Thioune an „Zimbo“-Doppelpack für sich

In Düsseldorf erlebt er nicht nur als Sportler seine beste Zeit. Er hat auch als Familienvater sein Glück gefunden – mit seiner Frau Lea und Töchterchen Nala. Gut möglich, dass er im Rheinland in eine weitere Verlängerung geht. 2024 würde sein Vertrag auslaufen. Mit einem wie ihm täte der Verein gut daran, lieber heute als morgen zu verlängern. Und das am wenigsten wegen seiner Tore. In Sachen Mentalität ist Zimmermann einer, der nicht nur in der Zweiten Liga zu den ganz Großen gehört.