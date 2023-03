Bei 5:2-Sieg in Rostock Darum hat Fortuna-Kapitän Hoffmann seinen Mitspielern einen Einlauf verpasst

Und weiter: „Es geht darum aufzuwecken. Mit der zweiten Halbzeit hatten wir so einen kleinen Schlendrian in unserem Spiel, da hatten wir innerhalb von fünf Minuten drei, vier Fehlpässe und haben Rostock so eingeladen. Ich habe schon einmal 3:0 in dieser Liga geführt. Da wissen wir alle, wie das Spiel ausgegangen ist. Das wollte ich diesmal unter allen Umständen vermeiden.“ Am Ende stand damals übrigens ein 3:4 in Regensburg.