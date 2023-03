Gästekontingent massiv erweitert So viele Fans bringt der HSV mit zum Fortuna-Spiel

Doch das nächste Auswärtsspiel kommt schon bald; es führt die Hamburger nirgends anders hin als zu Fortuna. Und in Düsseldorf werden etwa fünf Mal so viele Anhänger aus der Hansestadt erwartet wie in Karlsruhe. Fortuna hatte dem ehemaligen Bundesliga-Dino für die Partie am 31. März ursprünglich bereits deutlich mehr Karten zur Verfügung gestellt als üblich: 7000 statt 5400, den für Gästefans vorgeschriebenen zehn Prozent der gesamten Stadionkapazität. Dabei blieb es jedoch nicht.