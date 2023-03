Nach seinem Rippenbruch So steht es um Fortuna-Verteidiger Oberdorf

So richtig glücklich wirkte Tim Oberdorf nicht, als er am Montagvormittag den Trainingsplatz im Arena-Sportpark verließ. Während all jene Teamkameraden, die bei Fortunas 5:2-Sieg in Rostock nicht in der Startelf standen, das obligatorische Spielersatztraining absolvierten, stand der 26-Jährige einige Meter daneben und plauderte kurz mit Cheftrainer Daniel Thioune. Zuvor hatte der Verteidiger nach seinem in Fürth erlittenen Rippenbruch etwas abseits auf dem Rasen am Comeback geschuftet – doch rund läuft der Genesungsprozess nicht.