Henkel, Stadtsparkasse und Provinzial So ist das Verhältnis zwischen Fortuna und Langzeit-Sponsoren wirklich

Ein gewisses Grundrauschen gibt es immer. Das gehört in jedem Verein gewissermaßen dazu. Bei Fortuna ist es indes traditionell eher Lärm. Und so hat es auch nicht weiter verwundert, dass ausgerechnet in einer Phase, in der die positiven Signale auf sportlicher Ebene mit Platz vier in der Zweiten Liga von Baustellen abseits des Rasens übertönt worden sind.