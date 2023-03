„Kann mich immer auf ihn verlassen“ Mit diesem Eindruck verabschiedet sich Fortunas Tanaka zur Nationalmannschaft

Nun inkludiert die angeführte Statistik zwar nicht nur gewonnene Eins-gegen-Eins-Duelle, sondern auch Pässe, Torabschlüsse und gezogene Fouls, mit denen sich ein Akteur dem gegnerischen Druck entzieht. Und doch stand sie exemplarisch für die stark verbesserte Leistung des japanischen Nationalspielers, der in Regensburg komplett auf der Bank gehockt hatte und gegen Heidenheim erst spät in die Partie gekommen war. In Abwesenheit des gelbgesperrten Marcel Sobottka war Tanaka in Rostock wieder in die Startelf zurückgekehrt.