Diese Pläne gibt es So könnte Fortuna mit Karbownik richtig Kasse machen

Düsseldorf · Michal Karbownik hat beim 5:2-Sieg in Rostock einmal mehr unterstrichen, wie wertvoll er für Fortuna ist. Längst wird um die Zukunft des 22-Jährigen gefeilscht. Dabei werden derzeit verschiedene Szenarien in Düsseldorf besprochen, die sich am Ende für den Zweitligisten auszahlen könnten.

21.03.2023, 10:04 Uhr

66 Bilder Diese Noten haben wir den Fortuna-Profis gegeben 66 Bilder Foto: Christof Wolff

Von Gianni Costa Chefreporter Sport

Im Fußballgeschäft ist Zeit ein sehr kostbares Gut. Es gibt wenig Raum für persönliche Entwicklungen. Es gibt Erwartungen – und die müssen erfüllt werden. Vielleicht ist so ganz gut zu erklären, warum Michal Karbownik im zarten Alter von 22 Jahren schon gehörig herumgereicht worden ist. Von Legia Warschau ging es zu Brighton & Hove Albion, weiter zu Olympiakos Piräus und nun nach Düsseldorf. Er hatte in Polen unglaubliches Potenzial angedeutet, dies hernach in der Form nicht wie erwünscht abrufen können auf den folgenden Stationen. Hier geht es zur Bilderstrecke: Diese Noten haben wir den Fortuna-Profis gegeben