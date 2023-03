Trotz Länderspielpause Darum gönnt Thioune den Fortunen kein Durchschnaufen

Länderspielpause – das klingt ein bisschen nach Füße hochlegen und Knabbergebäck auf dem Sofatisch. Für manchen Fußballfan mag das auch so gelten, nicht so jedoch für Fortunas Profis. Die hätten nämlich nach dem 5:2-Erfolg bei Hansa Rostock am Sonntag gern noch einen Tag mehr frei bekommen als nur den Dienstag, doch da gab Daniel Thioune diesmal nicht nach. „Wir mussten regenerieren natürlich, aber es war wichtig, heute noch einmal in die Nachbereitung zu gehen“, erklärte der Cheftrainer nach der Einheit am Mittwochnachmittag. „Am Donnerstag gehen wir dann in kleinere Spielformen, um noch einmal ein paar Reize zu setzen und Beschleunigung zu sammeln.“