Die meistgelesenen Fortuna-Artikel, Platz 10 Wie der Diebstahl einer Fortuna-Fahne zwei Fanszenen in Aufregung versetzte

Fahnen sind für Fußballfans etwas ganz Besonderes. Manche Anhänger lassen sich persönlich eine anfertigen, die sie dann zu Spielen in ganz Deutschland begleitet. Das war auch in diesem Fall so, mit dem sich unser Artikel vom 29. Oktober beschäftigte. Zur Vorgeschichte: Diese Fortuna-Fahne war im Februar in der Arena gestohlen worden, und zwar aus einem Sitzplatz-Block auf der Gegentribüne. Dann tauchte sie wieder auf – und die Geschichte dazu landete in der Liste unserer meistgelesenen Fortuna-Artikel 2023 auf dem zehnten Platz. Und so ging sie: