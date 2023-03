DFB-Team Diese Nationalspieler sind völlig in Vergessenheit geraten

Dass sein Vereinstrainer Bruno Labbadia ihm vor der Reise auch noch den frommen Wunsch in den schweren Rucksack gesteckt hat, dass er doch wenigstens in der Nationalmannschaft ein wenig Spielpraxis sammeln möge, wenn er im Verein schon kaum zum Zug kommt, machte es kaum besser. Dabei versäumten es seine beiden Trainer, einleuchtend den Unterschied zwischen dem Heilsbringer für die deutsche Nationalmannschaft und einem Potenzialspieler für eine Problemposition zu verdeutlichen. Es fällt gleichwohl nicht besonders schwer, unter Hansi Flicks Motiven für die etwas avantgardistische Personalentscheidung auch einen Bundestrainer zu erkennen, der dringend um Profilschärfe ringt. Anfangs regelrecht euphorisch ins Amt geklatscht, hat sich die Wahrnehmung des 58-Jährigen inzwischen bedrohlich auf „Ex-Co-Trainer und irgendwann mal bei den Bayern ganz gut“ heruntergelöwt. Da braucht es mitunter unkonventionelle Entscheidungen, auch wenn die am Ende nur dem Zweck des Ausprobierens dienen.