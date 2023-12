Selbst Trainer Jörg Büngeler ist überrascht Spitzenreiter TB Wülfrath gewinnt einfach weiter

TB Wülfrath – TSV Bonn rrh. (Frauen) 27:19 (14:10). Die TBW-Handballerinnen setzen ihre Erfolgsserie in der Regionalliga fort. Jetzt wiesen sie trotz hochkarätiger Ausfälle auch den Tabellensiebten deutlich in die Schranken. „Wir waren sehr zufrieden, vor allem angesichts der Randbedingungen“, erklärt Jörg Büngeler. Dabei gesteht der Wülfrather Chefcoach: „Mit dem etwas engeren Kader lief es nicht so richtig gut. In der ersten Halbzeit hätten wir die Begegnung schon deutlicher gestalten können, haben aber da schon immer mit drei oder vier Toren geführt.“