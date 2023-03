Im März unbesiegt Simon Rolfes erklärt den Lauf der Werkself

Wenn Coach Xabi Alonso seine Profis in diesen Tagen zum Training bittet, ist die Gruppe an Spielern überschaubar. Grund dafür sind die ersten Länderspiele des Jahres. Robert Andrich kann der kurzen Auszeit vom Liga-Alltag sowohl Positives als auch Negatives abgewinnen. „Unserem Flow kommt es vielleicht nicht so gelegen, aber die letzten Wochen waren schon sehr kräftezehrend“, sagte der Defensiv-Allrounder nach acht Spielen in 28 Tagen. Im Gegensatz zu vielen seiner Teamkollegen, die mit ihren Nationalteams im Einsatz sind, könne er nun etwas regenerieren. Der 28-Jährige betonte: „Ich werde die freien Tage genießen.“