Bayerns De Ligt abgereist Hähnchen-Curry legt wohl Oranje-Profis lahm

Wie „De Telegraaf“ nun berichtet, war nach Meinung der Beteiligten das Essen im Mannschaftsquartier in Zeist nahe Amsterdam der Grund. Demnach habe es am Mittwochabend unter anderem Hähnchen-Curry gegeben, was bei den Spielern, die es verzehrten, Magenprobleme auslöste. Die fünf nun abgereisten Spieler hatten sich davon auch am Donnerstagmorgen nicht erholt und wurden vom Bondscoach Ronald Koeman nach Hause geschickt. Es handele sich wohl um eine Lebensmittelvergiftung.