Champions League kompakt : Messi schießt PSG zum Sieg im Scheich-Duell – Real blamiert sich gegen Sheriff

Paris Lionel Messi hat ausgerechnet gegen seinen ehemaligen Barca-Trainer Pep Guardiola seinen ersten Treffer für Paris Saint-Germain erzielt. Derweil blamiert sich Real Madrid gegen Sheriff Tiraspol. Jürgen Klopp feiert einen Kantersieg mit dem FC Liverpool.

Angeführt von Superstar Lionel Messi hat Paris St. Germain das Duell der Schwergewichte in der Champions League für sich entschieden. Gegen den Vorjahresfinalisten Manchester City gewann PSG 2:0 (1:0) und setzte sich in RB Leipzigs Gruppe A zunächst an die Spitze. Messi, der wegen einer Knieverletzung zuletzt zwei Spiele verpasst hatte, erzielte dabei seinen ersten Treffer für seinen neuen Klub.