Champions League kompakt : BVB-Gegner Ajax makellos nach 2:0-Sieg gegen Besiktas – Inter nur 0:0

Amsterdam Ajax Amsterdam führt die Gruppe von Borussia Dortmund vorerst an. Ein Sieg gegen Besiktas Istanbul ebnete dafür den Weg. Zudem stellte Sebastian Haller einen neuen Rekord auf.

Borussia Dortmunds Gruppengegner Ajax Amsterdam hat auch seine zweite Partie in der noch jungen Champions-League-Saison souverän gewonnen und nimmt bereits früh Kurs auf die K.o.-Phase. Der niederländische Fußballmeister bezwang Besiktas Istanbul souverän mit 2:0 (2:0) und hat vor dem ersten Duell mit dem BVB (19. Oktober) die Maximalausbeute von sechs Punkten auf dem Konto.

Steven Berghuis (17.) und der frühere Frankfurter Bundesligaprofi Sebastien Haller (43.) trafen für Ajax, das zum Auftakt 5:1 bei Sporting Lissabon gewonnen hatte. Für Haller war es bereits der fünfte Treffer in seinem zweiten Spiel in der Königsklasse. Besiktas kassierte dagegen die zweite Niederlage im laufenden Wettbewerb, am ersten Spieltag hatte der türkische Meister 1:2 gegen Dortmund verloren.