Doch keine Sanktionen : Uefa stoppt juristische Schritte gegen Super-League-Klubs

Nyon Die Europäische Fußball-Union (Uefa) wird das laufende Gerichtsverfahren gegen die drei Super-League-Vereine Real Madrid, FC Barcelona und Juventus Turin nicht weiter verfolgen. Der Status sei wieder so "als ob das Verfahren nie eröffnet worden wäre".

Die Uefa hat auf eine richterliche Androhung aus Spanien reagiert und wird die Verfahren gegen die drei abtrünnigen Super-League-Clubs Real Madrid, FC Barcelona und Juventus Turin nicht weiter verfolgen. Wie die Deutsche Presse-Agentur am späten Montagabend erfuhr, soll das Gericht in Madrid am Dienstag über diesen Schritt informiert werden.