Überraschende Niederlage : RB Leipzig verliert zu Hause gegen den FC Brügge

Leipzig RB Leipzig hat im eigenen Stadion eine überraschende Niederlage hinnehmen müssen und verlor gegen den belgischen Vertreter FC Brügge mit 1:2. Damit ist schon jetzt das Weiterkommen in der schweren Gruppe gefährdet.

Jesse Marsch zuckte kurz mit den Schultern und gratulierte mit versteinerter Miene dem Gegner, seine Spieler schlichen völlig enttäuscht vom Platz. Der kleine FC Brügge hat Vizemeister RB Leipzig nach der sächsischen Gala in der Bundesliga auf den harten Boden der Tatsachen in der Champions League geholt. Das Team von Trainer Jesse Marsch kassierte am Dienstagabend vor 23 500 Zuschauern in der Red Bull Arena trotz einer frühen Führung eine 1:2 (1:2)-Niederlage gegen den belgischen Meister und muss sich als derzeit punktloser Letzter in der Hammer-Gruppe A neue Ziele in der Königsklasse stecken. „Wir haben jetzt ein schwierige Situation in der Gruppe“, sagte RB-Kapitän und Torwart Peter Gulacsi: „Wir haben jetzt zwei Spiele gegen PSG und müssen irgendwie punkten.“