Erlaubnis der Stadt : RB Leipzig darf gegen Mainz offenbar vor Zuschauern spielen

Leipzigs Yussuf Poulsen. Foto: dpa/Jan Woitas

Düsseldorf Die Zeit der Geisterspiele scheint langsam vorbeizugehen. Schon zum Bundesliga-Auftakt darf RB Leipzig gegen Mainz 05 vor Fans spielen. Das berichten Medien übereinstimmend. Demnach dürfen 8400 Zuschauer in die Red Bull Arena.

RB Leipzig darf vor mehreren Tausend Fans in die neue Saison der Fußball-Bundesliga starten. Nach Informationen von dpa, des Sportinformationsdienstes und des „Kickers“ werden zum Spiel gegen den 1. FSV Mainz 05 am 20. September etwa 8400 Zuschauer zugelassen. Das entspricht 20 Prozent des Fassungsvermögens der Red Bull Arena. Zuerst hatte die „Bild“ darüber berichtet. Der Club wollte sich zunächst nicht äußern.

Die Karten für das Spiel werden unter Dauerkarten-Inhabern verlost und nicht in den freien Verkauf kommen. Wer ein Ticket möchte, muss seinen Wohnsitz zudem in Sachsen haben. Die Genehmigung der Gesundheitsbehörde ist allerdings abhängig vom Infektionsgeschehen in Leipzig und kann bei negativer Entwicklung wieder entzogen werden. RB hatte dem Gesundheitsamt bereits vor Wochen ein Hygienekonzept vorgelegt, das von der Behörde genehmigt worden war. Damals hatte man auf knapp 20.000 Fans gehofft.

Wie die Regelung in der Bundesliga und der 2. Liga endgültig aussehen soll, ist allerdings noch offen. Rund eine Woche vor dem Saisonstart am 18. September werden sich die 36 Klubchefs bei der Versammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Donnerstag austauschen. Neben Leipzig planen weitere Vereine intensiv eine Zuschauer-Rückkehr je nach den regionalen Verordnungen. Bekannt sind die Vorhaben von RB Leipzig, Eintracht Frankfurt, dem VfL Wolfsburg, Hertha BSC, Union Berlin und dem VfL Osnabrück.

Am vergangenen Donnerstag hatten der Bund und die Länder beschlossen, bis mindestens Ende Oktober keine Zuschauer im Profisport zu erlauben. Großveranstaltungen, bei denen die Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregeln nicht möglich sind, bleiben sogar mindestens bis Jahresende untersagt. „Beim Fußball ist es nicht sinnvoll, jetzt im September mit Zuschauern zu starten“, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nach dem Bund-Länder-Gipfel. Für ihn sei die Rückkehr der Fans „bei steigenden Infektionszahlen ein falsches Signal“. Auch in Nordrhein-Westfalen will die Landesregierung mit Spielen vor Fans warten, bis das Konzept der Staatskanzleien vorliegt.

Ob ein Plan wie der Leipziger von der Mehrheit der Profiklubs unterstützt wird, ist offen. Der Wolfsburger Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke warnt bereits vor Wettbewerbsverzerrungen. „Es ist schon ein Unterschied, ob ein Verein 10.000 oder 15.000 Zuschauer im Stadion hat und andere Klubs 500. Dann ist eine Wettbewerbsgleichheit nicht mehr so gegeben“, sagte Schmadtke dem „Sportbuzzer“. Daher sei es wichtig, „darüber mit der DFL im Verbund“ zu sprechen: „Wir reden immer davon, dass der Wettbewerb geschützt werden muss.“

