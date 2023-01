Für Deutschland am Ball Familie Witzke drückt Luca bei der Handball-WM die Daumen

Noch einmal Kraft tanken und die Ruhe vor der anstehenden Handball-Weltmeisterschaft in Polen und Schweden genießen. Nationalspieler Luca Witzke verbrachte den Jahreswechsel in seiner Heimat bei seiner Familie und Freunden in Kempen. Der in Moers geborene und in Kempen aufgewachsene Rückraumspieler hat sich dank starker Leistungen beim Handball-Bundesligisten SC DhfK Leipzig zu einer festen Größe in der Nationalmannschaft entwickelt und die Vorfreude auf sein zweites großes Turnier ist beim 23-Jährigen riesengroß.